Кто возглавит "Ядерное топливо Украины"?

Государственный концерн «Ядерное топливо Украины» может возглавить экс-заместитель генерального директора концерна «Укратомпром» Борис БИЛЫК.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

По его словам, Министерство топливо и энергетики уже подготовило соответствующий пакет документов.

«Кандидатура БИЛЫКА будет вынесена на ближайшее заседание Кабмина, поскольку вопросы утверждения устава концерна и руководства процедурно разведены», - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября Кабмин утвердил устав Государственного концерна "Ядерное топливо Украины".

Решение о создании государственного объединения атомпрома было принято Кабмином в середине апреля т.г.

В госконцерн, по словам министра топлива и энергетики Юрия ПРОДАНА, войдут госпредприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат», «Дирекция предприятия, создаваемого на базе Новоконстантиновского месторождения урановых руд», ГП «Смолы», «Днепровский завод прецизионных труб» и «Украинский научно-исследовательский и проектно-разведывательный институт промышленной технологии».

По информации Ю.ПРОДАНА, после завершения санации ГП «Цирконий» также может быть включено в состав госконцерна.

Справка УНИАН. Б.БИЛЫК родился 31 октября 1958 года в Красноярске. Высшее образование получил в Московском инженерно-физическом институте.

После окончания института работал на Южно-Украинской АЭС, где занимал должности от инженера-оператора до генерального директора станции.

В январе 2007 года был уволен с должности гендиректора Южно-Украинской АЭС и назначен советником президента ГП НАЭК «Энергоатом». C 20 июня 2007 года по 30 июля 2008 года занимал должность заместителя генерального директора ликвидированного госконцерна «Укратомпром».

Заслуженный энергетик Украины.