Мэр Киева обсудил с послом Кореи перспективы сотрудничества

12 сентября состоялась встреча Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея Пак Ро-БЬОКОМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, целью встречи стало обсуждение сотрудничества между городами-столицами Сеулом и Киевом.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ выразил уверенность в стабильности дальнейших отношений между столицами, а также заверил иностранных гостей в заинтересованности сотрудничества в различных сферах деятельности.

Посол Кореи озвучил намерения провести реконструкцию детской поликлиники № 6, где сейчас расположено посольство Республики Корея. Городской председатель выразил заинтересованность этим предложением и отметил, что изучением проекта должны заняться специалисты. Если у них не возникнет вопросов к проекту, реконструкция поликлиники начнется немедленно.