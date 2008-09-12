14 страховых компаний образовали Украинскую федерацию

Крупные страховые компании создали Украинскую федерацию страхования.

Об этом УНИАН сообщил председатель правления Страховой группы «ТАС» Дмитрий ГРИЦУТА.

По его информации, на сегодня в федерацию входят 14 компаний, в частности НАСК «Оранта», СК «Дженерали Гарант», АСК «ИНГО-Украина», СК «Кредо-Классик», СК «Универсальная», СК «Веско», СК «Украинский страховой альянс», СК «Оранта-Жизнь», СК «Дженерали Гарант - Страхование жизни», «Чешская страховая компания - страхование жизни», СК «Европейское туристическое страхование», СК «Просто-страхование жизни – пенсия», СК «Брокбизнес» и СГ «ТАС».

По словам Д.ГРИЦУТЫ в скором будущем в федерацию могут вступить около 40 компаний, представляющих как рисковое страхование, так и страхование жизни.