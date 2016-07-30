Харьковчанин попытался провезти в Украину из РФ 17 килограммов янтаря (видео)

Вчера вечером, 29 июля, в пункте пропуска «Гоптовка» пограничники Харьковского отряда совместно с работниками таможни и СБУ обнаружили более 17 килограммов янтаря. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

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Транспортным средством из России управлял наш соотечественник, 22-летний житель Харьковской области. В ходе контроля пограничники обратили внимание, что парень заметно волнуется. Включая анализ и оценку рисков, что через границу могут незаконно перевозиться товары и запрещенные предметы, было инициировано проведение общего углубленного осмотра автомобиля.

Во время проверки под полом багажного отделения и запасным колесом было обнаружено 15 полиэтиленовых свертков, замотанных скотчем, в которых находились необработанные камни янтаря.

Общий вес янтаря составил 17,3 кг, сейчас его стоимость устанавливается.

Кроме того, в ходе выяснения всех обстоятельств водитель сообщил пограничникам, что камень должен был перевезти за вознаграждение. По его словам, к нему обратился гражданин Российской Федерации с предложением перемещения товара в Украину. За такую работу россиянин пообещал заплатить 150 долларов США.