На Ривненщине задержали группу "янтарных старателей" и изъяли бронетехнику – Аваков (фото)

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил на своей странице в Facebook.

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По словам Авакова, несколько дней назад беспилотники спецподразделения "Днепр-1" при патрулировании самой отдаленной от населенных пунктов территории болот в Ривненском заповеднике обнаружили незаконный "клондайк" добытчиков янтаря.

"Беспилотники обстреляли. Два из трех были сбиты.. это не фронт.. на съемках было видно много вооруженных людей, ужасная картина разрушения природы заповедника и.. бронетехника", - написал Аваков.

"Сегодня под утро спецподразделения Нацполиции зашли на далекие острова в Ривненском заповеднике (это Рокитновский район, непроходимые болота) и задержали группу незаконных старателей, которые оказали сопротивление спецназу. Бронемашина МТЛБ изъята, задержаны несколько человек", - написал он.