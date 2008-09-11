В Ялте пройдет международный турнир телохранителей

19 сентября в Ялте откроется юбилейный X международный турнир «Телохранитель».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии Ялты, в состав соревнований входит преодоление полосы препятствий на автомобиле, поиск «взрывных устройств» в машине, демонстрация приемов физической защиты во время пешего сопровождения VIP-персоны, демонстрация приемов рукопашного боя. Поиск «взрывных устройств» впервые будет проходить не в детском центре «Артек», а на плато горы Ай-Петри.

В мэрии Ялты сообщили, что в турнире «Телохранитель-2008» ожидается участие порядка 200 человек. В мероприятии традиционно примут участие команды из Армении, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Грузии, Индии, Казахстана, Молдовы, России и Украины. Во второй раз в Ялту приедут телохранители из Македонии, и впервые - делегация Департамента охраны представит Литву.

В нынешнем году в юбилейном турнире ожидается наибольшее количество команд: если обычно в турнире участвовали до 20 команд, то в этом году заявки подали уже 29 команд, отмечают организаторы мероприятий.

Награждение телохранителей-победителей состоится 22 сентября.