На строительной площадке в Одессе сорвалась каменная плита: госпитализирован мужчина (фото)

Как сообщает Киевский отдел полиции Одессы, в полицию поступило сообщение службы «103» о том, что со строительного объекта на Люстдорфской дороге в больницу госпитализирован мужчина, с диагнозом: политравма, травматический шок.

Следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции выехала на место. Предварительно установлено, что во время проведения работ на указанной строительной площадке с крючка крана сорвалась каменная плита и рухнула на передвижной дом.

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В результате 24-летний местный житель получил телесные повреждения. Одессит доставлен в городскую больницу.

По данному факту следственным отделом начато уголовное производство по ч.1 ст.272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.