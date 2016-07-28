Во Львовской области сгорела пшеница на площади 4,5 гектара

21:58, 28 июля 2016
Общество
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В Самборском районе Львовской области сгорела пшеница на площади 4,5 га.

REUTERS

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, пожар возник 27 июля в 12.50 вблизи села Заднестрье, на поле, принадлежащему одному из ООО.

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К тушению пожара привлекались пожарно-спасательные подразделения, сотрудники Самборского отдела полиции и работники предприятия.

Причина возгорания устанавливается.

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