Афонский монах рассказал о духовных подвигах украинского святого, которого сегодня прославили в Киево-Печерской лавре

Как сообщает сайт "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон", сегодня во время Божественной литургии в Киево-Печерской лавре состоялось прославление в лике святых известного украинца.

«В этот день мы прославляем память Иоанна (Вишенского), который был родом со Львовщины. В свое время, в молодости, он ушел из мира, чтобы предаться полностью монашеским подвигам. Чтобы молиться за свое многострадальное отечество. В этом подвиге на Святой Горе он пробыл около 40 лет и потрудился как полемист, публицист и путеводитель душ человеческих. Он обрел то состояние души, когда смог принести пользу и себе и ближнему. Он, будучи насельником нашего монастыря, принес свет благочестия в ваши края. После плодотворных трудов вернулся опять на Святую Гору, где почти в полном затворничестве провел остатки своей жизни», - рассказал афонский монах.

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«В день празднования памяти святого равноапостольного князя Владимира, во времена которого был основан наш монастырь Ксилургу, хотелось бы передать Вам благословение наших соотечественников, которые подвизаются на Святой Горе, которые молятся за свое отечество, в том числе за всех вас», - отметил иеромонах Кирион.

Сегодня в Киево-Печерской лавре была совершена последняя заупокойная лития о монахе Иоанне (Вишенском), после чего было прочитано решение Священного Синода УПЦ от 20 июля 2016 года (Журнал №29) о причислении его к лику святых.

Днем памяти преподобного Иоанна Святогорца (Вишенского) станет 29 июля по новому стилю.

Как известно, преподобный Иоанн (Вишенский) (1550-е - 1620-е гг.) - выдающий украинский писатель, произведения которого легли в основу создания украинской полемической литературы в XVII веке.

Он написал 16 посланий с Афона, в которых защищал чистоту веры и истинность Православной Церкви. Вишенский участвовал в реформировании православного монашества в Украине, содействуя переводу православных монастырей на афонский устав. Благодаря этому они стали центрами, вокруг которых развивалась украинская культура и духовность.