Участники крестного хода УПЦ КП отправились от Владимирского собора к Владимирской горке

Как передает корреспондент УНИАН, на данный момент уже перекрыто движение по правой стороне бульвара Шевченко на отрезке от улицы Ивана Франко до улицы Владимирской, по которой верующие идут на Владимирскую горку.

Планируется, что с 13.30 до 14.30 на Владимирской горке отслужат торжественный молебен.