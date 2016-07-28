Участники крестного хода УПЦ КП отправились от Владимирского собора к Владимирской горке
12:12, 28 июля 2016Общество
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Участники крестного хода Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) по случаю Дня крещения Руси-Украины отправились от Владимирского собора к Владимирской горке.
Планируется, что до 14.30 на Владимирской горке отслужат торжественный молебен / hromadske.u
Как передает корреспондент УНИАН, на данный момент уже перекрыто движение по правой стороне бульвара Шевченко на отрезке от улицы Ивана Франко до улицы Владимирской, по которой верующие идут на Владимирскую горку.
Планируется, что с 13.30 до 14.30 на Владимирской горке отслужат торжественный молебен.
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