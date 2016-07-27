На Черниговщине задержали интернет-мошенницу, обманувшую более 70 человек

Как сообщает сектор коммуникаций Главного управления полиции в Черниговской области, работники киберполиции совместно с полицейскими Бахмачского отдела полиции разоблачили 23-летнюю жительницу Бахмача, которая около двух лет занималась интернет-мошенничеством в одной из социальных сетей.

Злоумышленница создавала фиктивные аккаунты, через которые вела переписку с потенциальными покупателями и продавала несуществующие женские вещи при условии полной предоплаты. Деньги получала на банковские карты, открытые на подставных лиц, а также на мобильные счета.

Во ходе санкционированного обыска по месту жительства подозреваемой у нее были изъяты банковские карты, сим-карточки мобильных операторов, денежные средства, компьютерная техника и записные книжки, в которых женщина вела учет логинов и паролей фиктивных страниц, с помощью которых вела преступную деятельность.

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По предварительным подсчетам, она обманула более 70 граждан из разных областей Украины, нанеся им ущерб на сумму свыше 50 тысяч гривень.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия и устанавливаются потерпевшие.

Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч.3 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Продолжается досудебное расследование.