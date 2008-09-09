На российском фондовом рынке - рекордный обвал

Российский фондовый рынок закончил сегодняшний день рекордным обвалом – индекс ММВБ по состоянию на 17:45 мск упал на 9,08 % до 1 158,07 пунктов, сообщает сайт Московской межбанковской валютной биржи.

Индекс РТС на 18:00 мск упал на 7,51% до 1395,11 пунктов, пробив психологический уровень в 1400 пунктов.

Падение происходит на фоне снижения цен на нефть, конфронтации российского руководства с Западом, негативных международных новостей.