На российском фондовом рынке - рекордный обвал
17:27, 09 сентября 2008Общество
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Индекс ММВБ упал на 9,08 %
Российский фондовый рынок закончил сегодняшний день рекордным обвалом – индекс ММВБ по состоянию на 17:45 мск упал на 9,08 % до 1 158,07 пунктов, сообщает сайт Московской межбанковской валютной биржи.
Индекс РТС на 18:00 мск упал на 7,51% до 1395,11 пунктов, пробив психологический уровень в 1400 пунктов.
Падение происходит на фоне снижения цен на нефть, конфронтации российского руководства с Западом, негативных международных новостей.
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