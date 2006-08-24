Первый национальный будет транслировать интервью Президента Украины
09:47, 24 августа 2006Общество
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Сегодня в 21.20 на Первом национальном выйдет интервью Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, посвященное 15-й годовщине Независимости Украины.
Как сообщает пресс-служба главы государства, кроме того, в пятницу, 25 августа, в 14.00 на телеканале «1+1» выйдет передача «С чего начинается государство», которое включает в себя интервью с главой государства.
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