Первый национальный будет транслировать интервью Президента Украины

Сегодня в 21.20 на Первом национальном выйдет интервью Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, посвященное 15-й годовщине Независимости Украины.

Как сообщает пресс-служба главы государства, кроме того, в пятницу, 25 августа, в 14.00 на телеканале «1+1» выйдет передача «С чего начинается государство», которое включает в себя интервью с главой государства.