В Польше будут отдыхать 40 детей погибших и раненых участников АТО из Винницкой области

12:39, 26 июля 2016
Общество
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Предполагается, что юные винничане будут находиться в Польше с 25 августа по 4 сентября.

Фото УНІАН

Об этом сообщил председатель Винницкой областной государственной администрации Валерий Коровий.

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«Мною достигнуты договоренности с Маршалком Сьвентокшиского воеводства Республики Польша Адамом Ярубасом, что они примут 40 наших детей погибших и раненых воинов АТО на оздоровление. Поэтому прошу соответствующие службы оперативно включиться в работу и в максимально сжатые сроки собрать весь пакет необходимых документов, чтобы отдых детей прошел на высоком уровне», - отметил руководитель области Валерий Коровий.

Предполагается, что юные винничане будут находиться в Польше с 25 августа по 4 сентября.

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