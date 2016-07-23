Улицу Суворова в Киеве предложили переименовать в честь Павла Шеремета

На сайте Киевского городского совета появилась петиция о переименовании улицы Суворова в улицу Павла Шеремета.

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Соответствующая петиция опубликована на сайте Киевсовета 22 июля в 23:33.

«Павел Шеремет был одним из руководителей онлайн-издания "Украинская правда", редакция которого находится по адресу: ул. Суворова, 4/6. По этому же адресу также находится свободное пространство и коворкинг #MediaHub, в котором Павел Шеремет в течение последнего года вместе с коллегами проводил школу журналистики "Украинской правды", а также редакция Общественного ТВ, Следствие.Инфо, ОО "Центр UA", Центр противодействия коррупции. Именно по этому адресу Павла Шеремета можно было увидеть практически ежедневно», - сказано в петиции.

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«Именно здесь расположено максимальное количество медийщиков и общественных активистов, для которых будет большой честью работать на улице им. Павла Шеремета, исповедуя его принципы и ценности, делать все возможное для защиты и развития свободы слова в Украине», - говорится в тексте.

По состоянию на 11:00 субботы под петицией собрано 79 подписей.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб 20 июля в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицирует его гибель как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. К расследованию убийства подключилось и ФБР. Журналиста похоронят сегодня в Минске.