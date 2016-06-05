Репрессии на оккупированном полуострове продолжаются: задержан еще один крымский татарин

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Меджлиса крымских татар Нариман Джелялов.

Читайте такжеМИД Украины назвал политическими репрессиями начало суда в России над 4 крымскими татарами

Он отметил, что Мустафаева подозревают в незаконной вырубке леса, происходившей якобы в 2012-м году.

Как сообщалось, после аннексии Крыма Россией на полуострове начали задерживать крымских татар, участились обыски в их жилищах, мечетях. Оккупационная власть запретила деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и внесла его в перечень организаций, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.

Под арестом находится ряд крымскотатарских активистов по так называемому "делу 26 февраля".

Также начался суд над 4 крымскими татарами по обвинению в терроризме и участии в исламской организации «Хизб ут-Тахрир», деятельность которой запрещена в РФ.