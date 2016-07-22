В Днепре расследуют факт уже второго повреждения шеститонного "Шара желаний"
В Днепре правоохранители расследуют факт повреждения сегодня ночью шеститонной стеклянной композиции «Шар желаний», установленная в центре города на Фестивальном причале.
Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области.
Ночью неизвестные злоумышленники разбили стеклянный постамент, на котором был закреплен шар, в результате чего она упала на мостовую.
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Следственным отделом Октябрьского (Соборного) отдела полиции открыто уголовное производство по факту хулиганских действий по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время На место происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.
Напомним, это уже второе повреждение «Шара желаний». В феврале 2014 года ее разрушил психически неуравновешенный человек. Восстановленный стеклянный шар был установлен на привычном месте 14 июля этого года.