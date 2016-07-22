После реконструкции сада Шевченко заработает фонтан и будет много клумб (фото)

Об этом заявил первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов, передает Городской дозор. "Будут новые клумбы, много цветов, оборудована автоматическая система высокого европейского уровня для полива газонов и деревьев. Люди смогут отдыхать у красивого озера. Станет больше освещения, мы установим новые красивые светильники, разработанные с учетом ландшафтного дизайна сада", - рассказал Терехов.

По его информации, территория будет полностью благоустроена - в саду построят систему ливневой канализации, которой раньше здесь не было, уложат новый асфальт на аллеях и дорожках, снесут незаконные киоски и недосторои, создадут озеро, обновят мост, а также установят новые скамейки и фонари. Кроме этого, в рамках реконструкции планируют отремонтировать фонтан "Каскад".

"На время работ сад не будет закрыт для харьковчан, реконструкция будет проходить поэтапно. Скоро сад Шевченко приобретет новый облик, чтобы люди могли наслаждаться отдыхом в месте, которому более 200 лет", - добавил первый вице-мэр.

Как сообщалось, в этом году начинается комплексная реконструкция сада им. Шевченко и зоопарка. Непосредственно на работы в саду из бюджета города выделяется 10,23 млн грн, еще 12,6 млн грн поступит в виде субвенции из государственного бюджета. 20 июля вокруг сада начали устанавливать ограждение.