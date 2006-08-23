Ерохина убили с целью дискредитировать Луценко?

Убийство полковника милиции Романа Ерохина направлено на дискредитацию министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО. Такое мнение в интервью УНИАН высказал председатель фонда “Антикоррупция”, донецкий бизнесмен Борис ПЕНЧУК.

Смерть Р.Ерохина, по мнению Б.ПЕНЧУКА, “была выгодна людям, которые год-полтора назад попали под определенные репрессии”. Она также служила для дискредитации Ю.ЛУЦЕНКО, которого “нужно вывести из игры, а также тех людей, о которых говорил КОЛЕСНИКОВ” (5 июля на пресс-конференции бывший председатель Донецкого областного совета, а сейчас – народный депутат Украины, член фракции Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ назвал правоохранителей, причастных к рассмотрению его дела, против которых он готовит судебные иски – УНИАН ).

В то же время, “устами КОЛЕСНИКОВА, - считает донецкий бизнесмен, – говорит АХМЕТОВ. Если он призвал однопартийцев голосовать за кандидатуру ЛУЦЕНКО в правительстве ЯНУКОВИЧА, это не значит, что он действительно этого хочет”.

По словам Б.ПЕНЧУКА, Р.Ерохина также могли похитить, чтобы “заставить его давать информацию, которая бы компрометировала Ю.ЛУЦЕНКО”. “Вполне возможно, что он был троянским конем в окружении ЛУЦЕНКО”, - сказал Б.ПЕНЧУК.

Он считает, что “идет реальная война между представителями АХМЕТОВА и представителями Президента, которые остались на старых позициях. ЛУЦЕНКО хотят просто уничтожить”.

Б.ПЕНЧУК выразил сомнение в том, что дело дойдет до суда, “даже если и будут разоблачены исполнители этого убийства”.

Как сообщалось, 11 августа Ю.ЛУЦЕНКО заявил о похищении полковника милиции Р.Ерохина. По словам министра, Р.Ерохин работал в УБОП Донецкой области и занимался выявлением центров конвертаций. Р.Ерохин был переведен в Киев в феврале 2006 года после того, как над ним нависла угроза в связи с расследованием ряда дел о крупных центрах конвертации. 20 августа в одном из районов Киевской области было найдено тело Р.Ерохина. На теле убитого, руки которого были закованы наручниками, обнаружено восемь огнестрельных ранений.

По данным генпрокурора Александра МЕДВЕДЬКО, задержаны четыре человека, причастные к похищению и убийству Р.Ерохина. По словам председателя МВД, это смешанная банда из двух работников налоговой милиции, отставных работников МВД и уголовных элементов. Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что заказчиком похищения и убийства Р.Ерохина является «серьезный бизнесмен из Донецкой области», который занимает кресло народного депутата.

Р.Ерохин похоронен 23 августа в Макеевке Донецкой области.

Как сообщалось, Б.КОЛЕСНИКОВ был задержан 6 апреля 2005 года по уголовному делу по факту вымогательства в 2002 году акций торгового центра «Белый Лебедь» (Донецк) у экс-председателя правления торгового центра Владимира ПЕНЧУКА (отца) и экс-директора ТЦ Бориса ПЕНЧУКА (сына). 2 августа в 2005 г. по решению Апелляционного суда Киева Б.КОЛЕСНИКОВ был освобожден. 30 июня 2006 года Генеральная прокуратура закрыла уголовное дело, возбужденное в отношении Б.КОЛЕСНИКОВА. Б.ПЕНЧУК заявил, что будет обжаловать это постановление Генпрокуратуры.