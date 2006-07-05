Колесников: Коза Ностра в сравнении с украинскими прокурорами - фонд мира

Народный депутат, экс-председатель Донецкого областного совета Борис КОЛЕСНИКОВ обратится в суд, чтобы привлечь к ответственности всех, кто принимал участие в фальсификации его дела.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, «уже более 20 исков судебных с завтрашнего дня уходят и в суд, и в Генпрокуратуру».

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, к кому именно он готовит эти иски, Б.КОЛЕСНКОВ ответил: «Непосредственно к тем, кто возбуждал дело, следственной группе, следователю, министру внутренних дел, господину МОСКАЛЮ (в 2005 году был заместителем главы МВД Украины – УНИАН), КОРНИЧУ (начальник УБОП Украины – УНИАН), ШОКИНУ (заместитель генпрокурора Украины – УНИАН)».

Б.КОЛЕСНИКОВ также сказал, что у него не было никаких разговоров с экс-генпрокурором, а ныне депутатом Верховной Рады от Партии регионов Святославом ПИСКУНОМ. «Я с ним стараюсь не общаться», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ, в то же время добавив при этом, что «у нас нет ни одного документального доказательства о причастности ПИСКУНА к этому делу».

Вместе с тем Б.КОЛЕСНИКОВ выразил сомнение в том, что С.ПИСКУН не знал о возбужденном деле и о том, как оно фабриковалось. При этом он отметил, что если все-таки выяснится, что С.ПИСКУН имел определенное отношение к этому делу, «он будет отвечать наравне со всеми». «Более всего пальчиков на этом деле оставил господин ШОКИН», - добавил Б.КОЛЕСНИКОВ.

Комментируя закрытое в отношение его уголовное дело, депутат отметил, что в нем, в частности, «отсутствует хотя бы один свидетель, кроме самих двух жуликов-потерпевших».

По мнению Б.КОЛЕСНИКОВА, сейчас в Украине можно у любого отобрать собственность, «взяв помощниками таких жуликов, как Луценко».

По его мнению, «состояние дел в правоохранительных органах, Генеральной прокуратуре угрожает безопасности Украины. И если Верховная Рада не постарается вернуть их в правовое поле и не уничтожит прокурорскую мафию, страна не сможет развиваться никогда». При этом Б.КОЛЕСНИКОВ добавил, что «сицилийская мафия в сравнении с ними (правоохранительными органами Украины - УНИАН) - это фонд мира».

В свою очередь присутствовавшая на пресс-конференции народный депутат Раиса БОГАТЫРЕВА отметила, что «у нас как было МВД и Генпрокуратура, так и остались «столом заказов», который обслуживает власть».

Вместе с тем Б.КОЛЕСНИКОВ отказался назвать заказчиков фальсификации его дела, сказав, что они ему известны, однако их имена он назовет позже, поскольку не хочет делать себе «дешевый политический пиар».

Как сообщал УНИАН, 30 июня Генеральная прокуратура закрыла уголовное дело, возбужденное в отношении Б.КОЛЕСНИКОВА.

Б.КОЛЕСНИКОВ был задержан 6 апреля 2005 года по уголовному делу по факту вымогательства в 2002 году акций торгового центра «Белый Лебедь» (Донецк) у экс-председателя правления торгового центра Владимира ПЕНЧУКА (отца) и экс-директора ТЦ Бориса ПЕНЧУКА (сына). 2 августа 2005 г. по решению Апелляционного суда Киева Б.КОЛЕСНИКОВ был освобожден, при этом суд взял с него подписку о невыезде.