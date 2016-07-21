В АП высмеяли угрозы боевиков "ЛНР" авиацией

Заявления главаря боевиков "ЛНР" Игоря Плотницкого о том, что скоро они продемонстрируют авиацию, на своей странице в Facebook прокомментировал спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"Плотницкий решил напугать своими современными истребителями и мощной палубной авиацией... Ну, так ему доложили, что есть такое "авиадобро", - написал Лысенко.

Отметим, ранее российское информагентство "РИА Новости" распространило заявление Плотницкого об авиации "ЛНР": "У нас есть самолеты. И я надеюсь, что в скором времени мы вам покажем хоть небольшое, но наше авиационное звено".

Сегодня боевики террористической организации "ЛНР" провели так называемые боевые учения и заявили, что в них участвовало более 100 единиц техники.