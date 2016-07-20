На румынской границе задержали отца и сына, среди ночи снимавших с дрона "как живут люди в ЕС"
В Черновицкой области на окраине села Горбовцы Глыбокского района пограничники отдела "Порубное" обнаружили и задержали двух лиц, которые в ночь на 20 июля с помощью квадрокоптера осуществляли видеосъемку пограничной территории и линии государственной границы с Румынией.
Как сообщает пресс-служба Черновицкого пограничного отряда, выяснилось, что задержанные являются отцом и сыном - это 45 - и 21-летний жители Хмельницкой области.
На флэш-карте памяти квадрокоптера была обнаружена видеосъемка, которая содержала участок границы в пределах ответственности отдела пограничной службы "Порубное".
Читайте такжеВойна с дронами: в Киеве задержали мужчину, запустившего квадрокоптер возле АП
"Мужчины пытались доказать правоохранителям, что они просто для себя решили поснимать, как живут люди в Евросоюзе. Правда, почему такую съемку они проводили среди ночи, четко объяснить не смогли", - сказано в сообщении.
На место происшествия были вызваны сотрудники управления СБУ в Черновицкой области.