На румынской границе задержали отца и сына, среди ночи снимавших с дрона "как живут люди в ЕС"

Как сообщает пресс-служба Черновицкого пограничного отряда, выяснилось, что задержанные являются отцом и сыном - это 45 - и 21-летний жители Хмельницкой области.

На флэш-карте памяти квадрокоптера была обнаружена видеосъемка, которая содержала участок границы в пределах ответственности отдела пограничной службы "Порубное".

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"Мужчины пытались доказать правоохранителям, что они просто для себя решили поснимать, как живут люди в Евросоюзе. Правда, почему такую съемку они проводили среди ночи, четко объяснить не смогли", - сказано в сообщении.

На место происшествия были вызваны сотрудники управления СБУ в Черновицкой области.