Бойко в Москве провел переговоры с «Газпромом»

19:34, 22 августа 2006
Общество
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(список ключевых вопросов)

Сегодня министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО посетил Москву с рабочим визитом, в ходе которого были проведены переговоры с председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем МИЛЛЕРОМ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минтопэнерго Украины.

Напомним, вчера в эфире УТ-1 Ю.БОЙКО сообщал, что среди ключевых вопросов визита - формирование газового баланса до конца года, переход к отопительному сезону, ценовой политики ресурсной базы, возможностей технического отбора в хранилища.

 

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