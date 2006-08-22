Создана правительственная комиссия по катастрофе Ту-154

Создана правительственная комиссия по оказанию помощи пострадавшим и ликвидации последствий катастрофы российского самолета Ту-154 в Донецкой области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров Украины, председателем комиссии назначен министр транспорта Николая РУДЬКОВСКИЙ.

В состав комиссии вошли представители государственного предприятия по обслуживанию воздушного движения Украины “Укравиарух”, председатель Донецкой облгосадминистрации Владимир ЛОГВИНЕНКО, председатель Донецкого областного совета Анатолий БЛЫЗНЮК, представители Министерства финансов, Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы, Министерства здравоохранения, Министерства иностранных дел.