Путин: отток капитала из российской экономики не связан с войной

Отток капитала из российской экономики не связан с ситуацией в Южной Осетии. Такое мнение высказал премьер-министр РФ Владимир Путин журналистам в Ташкенте.

"Такие явления (оттока и притока капитала) связаны с политическими событиями, причем иногда довольно жестко. Но само экономическое значение Грузии в мировой экономике и в связях с Россией ничтожно", - заявил В.Путин. Он добавил, что отток капитала из России связан, прежде всего, с кризисом ликвидности на мировых рынках. При этом он выразил уверенность, что по итогам года будет зафиксировано положительное значение этого показателя.

"В целом по году будет плюс и плюс очень большой", - сказал премьер, напомнив, что, по прогнозам Центрального банка, приток капитала к концу 2008 г. должен составить 30-40 млрд долл.

Кроме того, В.Путин добавил, что РФ не нуждается в таком большом притоке капитала, какой был зафиксирован в 2007 г. "Эти 80 млрд долл. (приток капитала в 2007-м) создают дополнительные проблемы с денежной массой и с ростом инфляции", - заключил глава российского правительства.

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