В Москве пугают Киев газом по 400 долларов, но Россия - ни при чем

После перехода на поставки среднеазиатского газа в Россию по европейским ценам стоимость газа, экспортируемого в Украину, может возрасти до 400 долларов за тысячу кубометров.

Как сообщает Газета.ru, такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель председателя Государственной думы России, президент Российского газового общества Валерий ЯЗЕВ.

Он признал, что такой рост цены на газ может стать «серьезной проблемой» для украинской экономики.

«Но это не наш газ, это среднеазиатские страны готовы отпускать его только по европейским ценам», - подчеркнул В.ЯЗЕВ. При этом он отметил, что «российским потребителям такой дорогой газ не поступает».

Как сообщал УНИАН, сегодня после двусторонних переговоров в Ташкенте главы правительства РФ Владимира ПУТИНА и Президента Узбекистана Ислама КАРИМОВА, премьер РФ заявил, что РФ и Узбекистан договорились о приобретении Россией узбекского газа по "европейской формуле образования цены".

В.ПУТИН назвал это событие "чрезвычайно важным", подчеркнув, что будет применяться "европейская формула образования цены".

Напомним, в июле т.г. «Газпром» и Туркменистан подписали соглашение о рыночных принципах ценообразования на туркменский газ.

В июне Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на пресс-конференции в Санкт-Петербурге заявил, что Украина хочет присоединиться к газовым переговорам между Россией и странами Средней Азии.

Президент Украины отметил, что во время встречи с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ предложил, чтобы представители НАК «Нафтогаз Украины» вместе с должностными лицами «Газпрома» провели переговоры с поставщиками среднеазиатского газа в рамках определения баланса поставок газа на 2009 год.

«Мы договорились о таких механизмах», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Комментируя возможность повышения цены на газ для Украины со стороны России, Президент Украины сказал, что не может говорить о цене на газ, пока не проведены соответствующие переговоры.

В то же время он отметил, что Украина заинтересована в понятных отношениях в области газоснабжения, а также и относительно транзита газа через свою территорию.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» в мае заявила, что хотела бы видеть европейскую цену на газ для Украины через пять лет, а на переходной период закрепить в контракте фиксированную индексацию цены от действующей в 2008 году 179,5 долл. за тыс. куб. м. Кроме того, компания заявила, что правительство Украины ставит перед НАК «Нафтогаз Украины» задачу договориться с «Газпромом» о заключении долгосрочных контрактов на поставку и транзит газа.

Цена поставки газа в Украину в 2008 году возросла до 179,5 долл. за тыс. куб. м по сравнению со 130 долл. за тыс. куб. м в 2007 году и 95 долл. за тыс. куб. м в 2006 году. При этом ставка транзита была увеличена с 2008 года с 1,6 до 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км.