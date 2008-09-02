Полтавчанам запретили пускать фейерверки без согласия пожарных

С целью обеспечения общественного порядка, безопасной жизнедеятельности города и его граждан горисполком Полтавы издал распоряжение «Об упорядочении проведения массовых мероприятий с использованием пиротехнических изделий».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Полтавского горисполкома, согласно указанному распоряжению предприятиям, организациям, учреждениям и гражданам категорически запрещено применять пиротехнические изделия без письменного согласования с органами государственного пожарного надзора и органами местного самоуправления.

В распоряжении определены порядок проведения массовых мероприятий и перечень специально отведенных мест для этого.

Милиции приказано строго контролировать соблюдение распоряжения.