Турчинов о террористах в Европе и на Донбассе: с ними нельзя договариваться, их можно только уничтожить

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, он заявил, комментируя террористический акт в Ницце.

Турчинов выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших в теракте. «Невинные люди, которые вышли на улицы в праздничный день, мгновенно превратились в жертв. Жертв тупой и слепой агрессии, злости, которая ненавидит свет и разум, ненавидит саму жизнь», - подчеркнул он.

«С террористами нельзя договариваться с ними нельзя вести переговоры. Терроризм можно только уничтожить, независимо от того, где находятся террористы: в Западной Европе или на востоке Украины», - убежден секретарь СНБО.

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Как сообщал УНИАН, вечером 14 июля грузовик врезался в толпу на Английской набережной в Ницце, где люди собрались посмотреть на фейерверк по случаю национального праздника Франции - Дня взятия Бастилии. Грузовик на скорости проехал 2 км по собравшимся на набережной людям, прежде чем полицейские застрелили водителя.

По данным МВД Франции, в результате теракта погибли по меньшей мере 84 человека. Среди погибших - один гражданин Украины. Также во время атаки были ранены два украинца.

Во Франции в связи с терактом 16, 17 и 18 июля объявлены днями национального траура.