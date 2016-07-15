Турчинов о террористах в Европе и на Донбассе: с ними нельзя договариваться, их можно только уничтожить
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов убежден, что с террористами нельзя договариваться, их можно только уничтожить.
Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, он заявил, комментируя террористический акт в Ницце.
Турчинов выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших в теракте. «Невинные люди, которые вышли на улицы в праздничный день, мгновенно превратились в жертв. Жертв тупой и слепой агрессии, злости, которая ненавидит свет и разум, ненавидит саму жизнь», - подчеркнул он.
«С террористами нельзя договариваться с ними нельзя вести переговоры. Терроризм можно только уничтожить, независимо от того, где находятся террористы: в Западной Европе или на востоке Украины», - убежден секретарь СНБО.
Читайте такжеВ МИД рассказали о еще одном пострадавшем в Ницце украинце
Как сообщал УНИАН, вечером 14 июля грузовик врезался в толпу на Английской набережной в Ницце, где люди собрались посмотреть на фейерверк по случаю национального праздника Франции - Дня взятия Бастилии. Грузовик на скорости проехал 2 км по собравшимся на набережной людям, прежде чем полицейские застрелили водителя.
По данным МВД Франции, в результате теракта погибли по меньшей мере 84 человека. Среди погибших - один гражданин Украины. Также во время атаки были ранены два украинца.
Во Франции в связи с терактом 16, 17 и 18 июля объявлены днями национального траура.