Пограничники сообщают об очередях в пунктах въезда-выезда на линии разграничения в зоне АТО

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Всего через КПВВ проследовало: «Зайцево» – 8510 человек и 1120 транспортных средств; «Марьинка» – 6160 человек и 1050 транспортных средств; «Новотроицкое» – 6305 человек и 1485 транспортных средств; «Гнутово» – 4440 человек и 985 транспортных средств; «Станица Луганская» – 5625 человек.

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Отмечается, что сегодня утром, 14 июля, в контрольном пункте «Зайцево» для пересечения линии разграничения на въезд с неконтролируемой территории находилось 40 автомобилей, а в обратном направлении 150. В КПВВ «Марьинка» на въезд находилось 200 транспортных средств, еще 100 двигались на выезд. В «Новотроицком» и «Гнутово» очередей не было.