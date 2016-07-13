На Запорожье правоохранители уничтожили более тысячи кустов элитной марихуаны стоимостью 15 миллионов гривен

16:50, 13 июля 2016
Общество
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В Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией обнаружили 5 теплиц с плантациями элитной марихуаны.

REUTERS

Как сообщает пресс-центр СБ Украины, каннабис был высажен на приусадебных участках жителей одного из сел Мелитопольского района.

Сотрудники СБУ обнаружили 5 специально оборудованных парников, площадью более 1 тыс. кв. м каждый. Для выращивания кустов марихуаны злоумышленники обустроили системы полива, освещения и отопления.

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Правоохранители уничтожили свыше 1 тыс. кустов марихуаны. По заключению экспертов – это каннабис сорта "автоцвет", стоимость семян которого для культивации составляет 7 евро за штуку. Ориентировочная стоимость уничтоженной марихуаны, по ценам "черного рынка", составляет почти 15 млн грн.

Сотрудники СБУ установили личности организаторов высадки, в ближайшее время будут привлечены к ответственности.

Как уточнили УНИАН в управлении СБУ в Запорожской области, спецоперация по выявлению теплиц была проведена 11 июля.

Открыто уголовное производство по ст. 310 Уголовного кодекса Украины (выращивание снотворного мака или конопли).

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