Завтра похоронят полковника Ерохина

Завтра на одном из кладбищ Донецкой области состоится захоронение сотрудника Киевского УБОПа полковника Романа Ерохина, тело которого 20 августа было найдено в Киевской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО после возложения цветов к Мемориалу сотрудникам милиции, погибшим при исполнении служебных обязанностей. (Сегодня, 22 августа, - День памяти работников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей – УНИАН).

«Завтра в Донецкой области мы будем провожать в последней путь полковника УБОП Романа Ерохина», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, добавив при этом, что он давно не помнит случая, когда полковника МВД «похищали и расстреливали в лесу».

Как отметил Ю.ЛУЦЕНКО, сегодня он рейсовым самолетом вылетает в Донецк, чтобы принять участие в скорбной миссии. Из-за этого он отменяет запланированную ранее поездку на празднование Дня Нестора Махно в Гуляйполе. «После этого ехать на развлекательные мероприятия неправильно. Гуляйполе для меня переносится на следующий год», - сказал министр.

Продолжая тему похищения и убийства Р.Ерохина, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что «для нас это вызов, вызов всей службе, вызов всей стране». Ю.ЛУЦЕНКО заверил, что МВД сделает все для раскрытия этого преступления.

В контексте сказанного он напомнил, что благодаря оперативным действиям и оперативным комбинациям, осуществленным работниками МВД, задержаны трое причастных к похищению и убийству Р.Ерохина. По словам министра, это смешанная банда из двух работников налоговой милиции, отставных работников МВД и криминальных элементов.

Как заметил министр, в настоящее время в розыске находится один из высокодолжностных работников УБОП Вадим КЛИКОВСКИЙ, который также причастный к этому убийству. В то же время Ю.ЛУЦЕНКО заметил, что работники правоохранительных органов дважды пытались задержать В.КЛИКОВСКОГО, но оба раза это им не удалось, поскольку ему каким-то образом удавалось скрыться. При этом Ю.ЛУЦЕНКО допускает, что, наверное, В.КЛИКОВСКОМУ удавалось скрыться от задержания из-за утечки информации. В то же время министр отметил, что не знает, от кого исходит утечка информации, поскольку расследованием этого дела занимается и СБУ, и МВД, и Генеральная прокуратура.

Ю.ЛУЦЕНКО еще раз подтвердил, что заказчиком похищения и убийства Р.Ерохина является «серьезный бизнесмен из Донецкой области», который является народным депутатом.

Поскольку на минувшей неделе дело Р.Ерохина из МВД вытребовала и переквалифицировала Генпрокуратура, Ю.ЛУЦЕНКО, отвечая на вопрос, не будет ли «похоронено это дело», выразил надежду, что «профессиональная солидарность возьмет гору над каким-то политическими рассуждениями».

Как сообщалось, 11 августа Ю.ЛУЦЕНКО заявил о похищении Р.ЕРОХИНА и высказал мнение, что в этом деле замешены представители Верховной Рады.

По словам министра, Р.ЕРОХИН работал в УБОП Донецкой области и занимался выявлением конвертационных центров.

Р.Ерохин был переведен в Киев в феврале 2006 года после того, как над ним нависла угроза в связи с расследованием ряда дел о крупных центрах конвертации.