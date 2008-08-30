Под Новобогдановкой пиротехникам работы тоже хватает

На 275-й артиллерийской базе вблизи Новобогдановки сводный пиротехнический отряд Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций продолжает извлекать и обезвреживать боеприпасы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, проведена очередная ротация личного состава пиротехнического отряда МЧС.

На текущем этапе работ планируется завершить углубленную очистку территории базы, уничтожение выявленных при этом боеприпасов, демонтаж разрушенных бывших стационарных хранилищ боеприпасов, железнодорожных путей и временных бетонных дорог. Эти задачи ежедневно выполняют 220 специалистов МЧС и 54 единицы техники. В составе этого отряда МЧС: группы очистки территории от боеприпасов, уничтожения боеприпасов, транспортные, инженерная и обеспечения. Также 2 подразделения МЧС обеспечивают противопожарную безопасность.

Как сообщал УНИАН, пожар и взрывы снарядов на складе боеприпасов 275-й артиллерийской базы вблизи Новобогдановки Запорожской области происходили за последние четыре года трижды: в мае 2004 года, июле 2005 года и в августе 2006 года. В результате ЧП погибли 5 человек, ранения различных степеней получили более 10.