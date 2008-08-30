Жители прилегающих к 61-у арсеналу сел возвращаются домой

Жители населенных пунктов Харьковской области, прилегающих к 61-му арсеналу, возвращаются в свои дома, пиротехники гарантируют безопасность.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, по результатам наземной разведки, проведенной утром 29 августа, было принято решение об очистке местности от боеприпасов, которые находятся за пределами арсенала в секторе ответственности МЧС (общая площадь сектора - 1300 гектаров, из них от 0 до 3 км - 500 га, от 3 до 5 км - 800 га). 29 августа на территории арсенала наблюдалось уменьшение количества и мощности взрывов во временном измерении.

По состоянию на утро 30 августа пиротехническими группами МЧС обследованы 807 гектаров территории (800 га - в 3-5 километровой зоне, 7 га - 0-3 км зоне). Собраны, транспортированы и переданы на административной территории представителям Минобороны 1850 единиц взрывоопасных предметов.

Участок 800 га (3-5 км зона) полностью обследован, с поверхности извлечены все боеприпасы - эта территория безопасна для проживания людей.

Жители сел Катериновка и Михайловка, а также жилых домов города Лозовая (3-5 километровой зоны) постепенно возвращались в свои дома.

По состоянию на 07.00 30 августа в эвакопунктах города находятся 15 человек из них 1 ребенок.

В ликвидации чрезвычайной ситуации от МЧС, Минобороны, МВД, областных и местных служб гражданской защиты задействованы 893 человека и 94 единицы техники, 2 вертолета.

На месте происшествия работают штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оперативная группа МЧС. Общую координацию осуществляет министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА.

Как сообщал УНИАН, пожар на 61-м арсенале Южного оперативного командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в Харьковской области возник 27 августа около 16 часов. В результате пожара началась детонация боеприпасов. 27-28 августа из возможной зоны поражения (г. Лозовая и прилегающие населенные пункты) были эвакуированы 13 тыс. 946 человек.

В результате ЧП никто из людей не пострадал.