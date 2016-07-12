СБУ задержала боевика из группировки "Спарта" (фото, видео)

Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители установили, что в ноябре 2014 года житель Бахмута в составе "Спарты" принимал участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции, а также занимался транспортировкой военной техники террористов, оружия и боеприпасов, дежурил на блокпостах так называемой "ДНР".

Со слов задержанного, он оставил тергруппировку в конце зимы 2015 года из-за несогласия с действиями главарей. Некоторое время находился в России, а потом решил вернуться домой на контролируемую украинскими властями территорию Донбасса.

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В ходе обыска по месту укрытия боевика сотрудники спецслужбы изъяли медаль "За боевые заслуги" с документами "ДНР", металлический жетон с данными о позывном, номере воинской части и группе крови.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Как известно, батальон террористов "Спарта" возглавляет гражданин России Арсений Павлов по прозвищу Моторола.