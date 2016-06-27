В Ривне задержали полковника полиции, находившегося в нетрезвом состоянии за рулем

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации главного управления Национальной полиции в Ривненской области, вблизи Холма Славы водителя автомобиля патрульные остановили за нарушение правил дорожного движения.

Читайте такжеВ Ивано-Франковской области водитель сбил пятерых детей: стали известны новые подробности ДТП (видео)

Во время общения правоохранители заметили у него явные признаки опьянения. К тому же водитель, полковник полиции, который работает в одном из территориальных подразделений Нацполиции, вел себя бестактно по отношению патрульных.

По результатам освидетельствования с использованием прибора «Drager» уровень алкоголя у водителя составил 0,96 промилле при допустимой норме 0,2 промилле.

«Постепенно мы все же достигнем высокого уровня профессионализма полицейских и очистим наши ряды от недостойных сотрудников», - прокомментировал ситуацию начальник главного управления Национальной полиции в Ривненской области Сергей Князев.