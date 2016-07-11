В автомобиль матери бывшего политзаключенного Афанасьева кинули камень

Об этом Афанасьев сообщил на своей странице в Facebook.

"Мать ехала по Киеву с крымскими номерами и получила камнем посреди дня в боковое окно. Я понимаю, если бы такое сделали по отношению к ней в Крыму, но здесь. Камень влетел справа, где сидела моя бабушка, которую засыпало стеклом", - написал Афанасьев.

Читайте такжеБывший политзаключенный РФ Афанасьев получил квартиру

Напомним, Геннадий Афанасьев вернулся в Украину из российского заключения 14 июня. Его вместе с Юрием Солошенком обменяли на одесситов – представителей СМИ - Елену Глищинскую и Виталия Диденко, которых обвиняли в сепаратизме.

Они были среди организаторов и активных участников так называемой «Народного совета Бессарабии». В России 26-летнему Афанасьеву инкриминировали создание на территории Крыма террористической группы, его осудили в 2015 году к семи годам заключения.