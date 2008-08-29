В Лозовой начинают собирать разбросанные взрывами боеприпасы

Саперы Вооруженных Сил Украины и пиротехники МЧС начинают проверку и зачистку от взрывоопасных предметов участков 5-километровой зоны опасности вокруг 61-го арсенала Южного оперативного командования, на котором 27 августа вспыхнул пожар с последующей детонацией боеприпасов.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Минобороны, на протяжении минувшей ночи и по состоянию на 11 часов утра 29 августа на 61-м арсенале Южного оперативного командования Сухопутных войск ВС Украины еще наблюдаются единичные спонтанные взрывы. Средняя интенсивность взрывов от 15 до 30 минут.

Сегодня после проведения воздушной разведки вертолетом Ми-8 армейской авиации ВС Украины пиротехники МЧС и специалисты-саперы Вооруженных Сил Украины постепенно начинают проверку и зачистку от взрывоопасных предметов 5-километровой зоны опасности. Для выполнения этих задач от Вооруженных Сил Украины будут задействованы 12 групп разминирования, в составе которых 69 специалистов-саперов и 11 единиц техники.

С целью недопущения посторонних лиц сегодня утром 5-километровую зону опасности взяли под свой контроль воины-десантники 25-й Днепропетровской воздушно-десантной бригады 6-го армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины, которые прибыли в Харьковскую область накануне вечером, и военнослужащие Внутренних войск МВД Украины. Совместно они выставят 26 постов.

Также сегодня утром на базе 8-й средней школы, расположенной в районе железнодорожной станции Лозовая, начал прием военнослужащих и местных жителей полевой мобильный госпиталь в составе 4-х отделений: санитарно-эвакуационного, диагностического, терапевтического и хирургического. Работу мобильного госпиталя обеспечивают 39 высококвалифицированных военных медиков. Кроме того, в составе госпиталя есть реанимобиль, 3 автоперевязочные, 3 санитарных автомобиля и 2 грузовых автомобиля.

Подавляющее большинство эвакуированных с территории 61-го арсенала 67 семей военнослужащих и работников арсенала (260 человек) по собственному желанию разместились в основном у родственников, знакомых и друзей, остальные – на территории средней школы №1 города Лозовая.

По данным на 11 часов утра 29 августа, ни один из военнослужащих и гражданских лиц не пострадал в результате чрезвычайного события на 61-м арсенале.