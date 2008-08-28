Сегодня Киевсовет отберет у застройщиков два земельных участка
Довгий рассчитывает на 100 голосов
На сегодняшнем пленарном заседании сессия Киевского городского совета планирует принять ряд решений об отмене конфликтных землеотводов.
Об этом во время своего брифинга заявил секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета.
«Сегодня мы планируем отменить выделение двух земельных участков - на улицах Лукьяновской и Гордиенко. Там ведется строительство, против которого выступили жители», - отметил О.ДОВГИЙ.
Кроме того, по его словам, результатом сегодняшней сессии станет наполнение бюджета почти на полмиллиарда гривенЬ. «Такая цифра стала возможной в результате плодотворной работы и Киевзема, и депутатской комиссии с теми предприятиями, которые арендовали земельные участки и платили относительно небольшую плату по сравнению с теми средствами, которые мы можем получить сегодня в бюджет. Этих землепользователей убедили выкупить эти земучастки», - объяснил секретарь Киевсовета.
При этом О.ДОВГИЙ подчеркнул, что все без исключения земельные участки «прошли новую комиссию, имеют согласование абсолютно со всеми депутатскими группами и фракциями».
«Я убежден, что вы сегодня увидите в зале продолжение новой философии работы Киевсовета и консолидированное голосование. Я имею большую надежду, что абсолютное большинство вопросов будет проголосовано почти 100 голосами», - добавил он.