Народный депутат Николай ТОМЕНКО считает, что выступления украинских спортсменов на Олимпиаде показали необходимость развития в государстве физкультуры и массового спорта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, это он подчеркнул, находясь в Луцке, где вместе с городским председателем Богданом ШИБОЙ принял участие в открытии универсальной спортивной площадки в одном из микрорайонов города, а также теннисного комплекса «Олимпиа».

«Мы гордимся выступлением нашей сборной на Олимпиаде в Пекине, но должны понимать, что анализ результатов выступлений наших спортсменов дает основания утверждать, что мы имеем чрезвычайно серьезные проблемы в тех видах спорта, успех которых невозможен без серьезной работы в детском и массовом спорте», - заметил депутат.

Он напомнил, что Украина даже не попала в участники Олимпиады в ни одном из игровых видов спорта, что свидетельствует о фактическом упадке массовой поддержки занятий игровыми видами спорта и отсутствии соответствующей инфраструктуры. Также показательно, отметил депутат, что в одном из наиболее финансированных государством видов спорта – плавании – Украина не добыла ни одной медали.

По словам Н.ТОМЕНКО, таких примеров много, и они свидетельствуют об одном: без возрождения системной работы в физической культуре и развития массового спорта будет чрезвычайно тяжело конкурировать в спорте, а главное – формировать здоровую нацию.

По мнению Н.ТОМЕНКО, Луцк в данном случае является одним из позитивных примеров в этом вопросе, поскольку городская власть системно подошла к возрождению спортивной инфраструктуры. Народный депутат обратил внимание на правильность подхода, что касается вложения средств в качественные универсальные игровые площадки, на которых можно заниматься футболом, баскетболом, гандболом, волейболом и теннисом.

«Также одновременно со спортивной площадкой здесь была открыта и детская площадка, что позволяет создать своеобразную систему комплексного оздоровления в жилом микрорайоне. Кроме того, сейчас продумывается система возрождения организаторов физической культуры и спорта, поскольку понятно, что без подготовленных организаторов одни спортивные площадки не являются достаточным условием, чтобы вернуть молодых людей к занятиям спортом», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Он подчеркнул важность активной работы местных властей и бизнеса в этом направлении, поскольку проекты централизованного финансирования через Министерство семьи, молодежи и спорта продемонстрировали свою невысокую эффективность: с одной стороны, в основном финансируются лишь футбольные площадки, с другой – существует масса злоупотреблений при использовании таких средств. «Поэтому правильнее утверждать городские программы возрождения спортивной инфраструктуры и стимулировать местный бизнес вкладывать средства в оздоровление и спорт», - считает Н.ТОМЕНКО.

По его убеждению, при условии возрождения физической культуры и массового спортивного движения в Украине можно будет надеяться не только на героизм наших спортсменов и их тренеров на спортивных соревнованиях, а на объективные предпосылки побед на международной арене. «Ведь чиновники на нынешней Олимпиаде даже не смогли обеспечить украинскую сборную спортивной формой с правильным названием нашей страны. Поэтому оказалось, что наши спортсмены, выступая с перевернутой буквой «N», прославляли название государства, которого не существует в природе», - сказал Н.ТОМЕНКО.