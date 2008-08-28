Кабмин изменил порядок контроля за товарами "двойного назначения"

Правительство Украины внесло изменения в порядок осуществления государственного контроля за международной передачей товаров двойного назначения.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Государственной службы экспортного контроля Юрий ПЕТРОЧЕНКО.

«Правительство уточнило определенные критерии и конфигурации тех или иных технологий, вычислительной техники и объектов, к которым относятся ограничения на экспорт-импорт», - сказал Ю.ПЕТРОЧЕНКО.

Глава Госслужбы экспортного контроля подчеркнул, что таким образом Украина приводит в соответствие национальный перечень товаров двойного назначения с международными правилами. «Эти параметры были утверждены в 2007 году, а мы только сейчас приводим свой порядок в соответствие. Это было обусловлено необходимостью точного перевода правил с английского на украинский язык, чтобы их можно было четко довести до украинских производителей», - пояснил он.

В частности, в новую редакцию национального перечня товаров двойного назначения, которые могут быть использованы для создания ракетного вооружения, внесены изменения и дополнения, касающиеся уточнения технических параметров производственного и испытательного оборудования, конструкционных материалов, а также расширения сферы контроля за компонентами двигателей баллистических и крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов, компонентами ракетного топлива, а также за системами управления полетом и наведения (в частности измерительное, навигационное и пеленгаторное оборудование).

Ю.ПЕТРОЧЕНКО подчеркнул, что сегодняшнее решение правительства не связано с информацией о том, что Украина осуществляла продажу вооружения Грузии. «Уточнение порядка никак с этим не связано. Нужно было правильно и точно перевести терминологию названию на украинский язык», - отметил он.

По его словам, изменения порядка осуществления госконтроля за международной передачей товаров двойного назначения не ограничит экспортный потенциал Украины, не потребует дополнительных государственных расходов и будет способствовать повышению международного имиджа Украины, как государства, которое выполняет взятые на себя обязательства по режиму контроля за ракетными технологиями.