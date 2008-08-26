Запорожская АЭС из-за пожара снизила мощность почти на 20%

Запорожская АЭС из-за пожара была вынуждена снизить мощность почти на 20%.

Как сообщили УНИАН в информационном центре ЗАЭС, 25 августа в результате возгорания травы на территории в районе электроопор электролинии Запорожского направления (в районе сел Камышеваха, Запасное, Кирово) сработала защита и "по этому факту персоналом станции было принято решение снизить мощность станции до 4 000 Мвт".

По данным ЗАЭС, период работы с пониженной мощностью продлился более 5 часов: инцидент произошел в 12.45, а на запланированную мощность в 4 870 МВт ЗАЭС вышла в 17.50.

По данным ОАО "Запорожьеоблэнерго", к возникновению проблем для потребителей электроэнергии инцидент не привел.

На сегодняшний день на Запорожской АЭС в работе 5 энергоблоков (1,2,3,4,6).

5-й энергоблок 5 августа отключен от сети для проведения планового среднего ремонта. Станция работает с суммарной мощностью 4870 МВт. Радиационный фон в норме.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС - самая мощная АЭС в Европе и лидер электроэнергетики Украины, представляет собой уникальный энергокомплекс из 6 отдельных энергоблоков общей мощностью 6 000 МВт.

Первый блок станции был построен в 1984 г. последний - в 1995 г.