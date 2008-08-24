Сергей Бубка назначает встречу завтра в Борисполе
20:11, 24 августа 2008Общество
901
Президент НОК возвращается из Пекина
25 августа в 22.40 в Киев возвращается президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей БУБКА. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НОК.
Пообщаться и задать вопросы можно будет в зале официальных делегаций аэропорта «Борисполь».
Аккредитоваться и получить дополнительную информацию можно по телефону: 8 (050) 312-72-46.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter