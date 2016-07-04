На Львовщине на тренировке умер 15-летний спортсмен из Киева, расследуют как убийство

Как сообщает пресс-служба Главного управления полиции в Львовской области, в Бусское отделения полиции 2 июля от медиков районной больницы поступило сообщение, что во время оказания медицинской помощи скончался 15-летний житель Киева, который находился в Буске в составе одной из спортивных команд, которая готовилась к выезду за границу для участия в международных соревнованиях.

Правоохранители установили, что 2 июля, около 7:00, во время тренировки на территории Бусского спорткомплекса подросток пожаловался на переутомление и внезапно потерял сознание. Его доставили в больницу, где во время оказания медицинской помощи несовершеннолетний скончался, не приходя в сознание.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.

Назначен ряд экспертиз, проводятся мероприятия по установлению причин смерти подростка-спортсмена.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, подросток был членом юношеской сборной Украины по настольному теннису, участники которой находятся на тренировках в Буске, а в дальнейшем команда следует в Хорватию для участия в чемпионате Европы.