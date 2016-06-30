В Киеве расстреляли одного из подозреваемых в убийстве бойца АТО Приходько

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил начальник Главного управления полиции в Киеве Андрей Крищенко.

"Артур Бирюк был убит в упор. Примерно 12 огнестрельных ранений. На месте происшествия были изъяты гильзы, но не от пистолета Макарова, а от пистолета иностранного производства. В настоящее время установлено несколько свидетелей. С ними ведется кропотливая работа. Устанавливаем пути отхода, проверяются все места, где могло бы быть оружие, создаем фотороботы. Проводится дополнительный осмотр места происшествия. Полностью проверяются связи погибшего", - сообщил он.

На уточняющий вопрос, какие версии рассматриваются следствием, Крищенко ответил: "Есть ряд версий, в том числе и та, которая связана с прошлогодним участием погибшего в драке, которая привела к смерти Артема Приходько, но это не основная версия. Есть еще ряд других версий, которые являются следствием образа жизни и криминального прошлого убитого".

Крищенко добавил, что по факту убийства начато уголовное производство открыто по ч.1 ст.115 УК (умышленное убийство). Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

В то же время на сайте ГУ НП в Киеве сообщается, что на месте происшествия полиция нашла 9 стреляных гильз и две пули.

"Личность убитого установлена: это - киевлянин 1989 г.р., который в прошлом неоднократно судим. Более того, выяснено, что потерпевший был подозреваемым в совершении хулиганских действий, которые в том числе привели к смерти бойца АТО", - говорится в сообщении.

Тело с многочисленными огнестрельными ранениями обнаружили возле многоэтажки на улице Зодчих.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 27 сентября 2015 года в Святошинском районе Киева в результате наезда автомобилем от полученных травм в больнице умер участник АТО Приходько. Инцидент произошел после столкновения ветеранов АТО с группой агрессивных людей, один из которых во время попытки скрыться с места происшествия, на авто совершил наезд и протащил пострадавшего под машиной около 300 метров и скрылся с места преступления.