Суд пока запретил повышать цену на газ для населения

Хозяйственный суд города Киева остановил действие постановления Национальной комиссии регулирования электроэнергетики №739 от 8 июня 2006 года, которым с 1 июля повышены цены на газ для населения почти вдвое.

Как сообщили УНИАН в аналитически-информационном управлении Федерации профсоюзов Украины, этот суд 16 августа открыл производство по административному делу по иску ФПУ к НКРЭ и Кабинету Министров и назначил предварительное судебное заседание на 6 сентября этого года.

Выполнение этого постановления осуществляется немедленно и это означает, что начиная с 17 августа и до окончательного решения спора по существу постановление НКРЭ не действует, отметили в ФПУ.

Таким образом суд, по ходатайству ФПУ, применил п.1 статьи 117 Кодекса административного судопроизводства Украины, которой предусмотрено применение мер обеспечения иска, если существует очевидная опасность нанесения вреда правам, свободам и интересам истца до принятия решения по административному делу, или если защита этих прав, свобод и интересов станет невозможной без применения таких мер, или если для их восстановления необходимо будет приложить значительные усилия и расходы, а также если очевидными являются признаки противоправности решения, действие или бездеятельность субъекта властных полномочий.

Как сообщал УНИАН, с 1 марта 2006 г. НКРЭ повысила предельный уровень цен на газ для промышленных потребителей на 30% - с 422 до 548 грн. за 1 тыс. кубометров (до 107 долларов за 1 тыс. кубометров).

С 1 июля цена на природный газ, который используется для нужд населения, повышена на 85%.

Также с 1 июля на 80% повышен предельный уровень оптовой цены на газ для предприятий, которые поставляют его населению, - с 231 до 414 грн. за 1 тыс. кубометров. Цена на природный газ, который используется для нужд бюджетных организаций, выросла на 80% - с 360 грн. за 1 тыс. кубометров до 648 грн.; для предприятий теплокоммунэнерго, тепловых электростанций, электроцентралей и котельных на 79%.

28 июля председатель НКРЭ Валерий КАЛЬЧЕНКО сообщил, что в этом году цены на газ для всех категорий потребителей в Украине повышать не планируется.

В конце мая профсоюзы проводили массовые акции протеста против повышения цен на электроэнергию и газ.