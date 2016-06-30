Смертельное ДТП на Одесщине: погибла женщина-водитель, еще одна в больнице (фото)

29 июня вечером на автодороге "Одесса-Черноморск" произошло смертельное ДТП, передает местный портал 048.ua.

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Как сообщили очевидцы, участниками ДТП стали "Ниссан" и "Тойота". По предварительной информации, один из водителейсовершал обгон и не справился с управлением авто.

В Тойоте погибла молодая женщина - водитель. По данным Нацполиции, погибла водитель "Тойоты". Еще одна женщина-водитель "Ниссана" с многочисленными травмами попала в больницу.

"У нее многочисленные переломы, ранения", - отметили в полиции.

В причинах аварии разбирается следственный отдел, предварительно установлено, что столкновение произошло из-за маневров на дороге.