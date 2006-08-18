Азаров о приоритетах работы ГНАУ

Министерство финансов рассчитывает на сотрудничество с Налоговой администрацией и ожидает от нее законодательных и организационных предложений по вопросам дальнейшей работы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минфина, об этом первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ заявил, выступая сегодня на расширенном заседании коллегии Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ).

По словам Н.АЗАРОВА, ГНА отстает от показателей выполнения поступлений в бюджет за август по сравнению с другими годами. Именно поэтому Налоговая должна пересмотреть стиль своей работы и „оживить” ее, считает первый вице-премьер-министр.

Самым перспективным путем наполнения бюджета является добровольная уплата налогов, считает он. Это направление, отметил Н.АЗАРОВ, является ключевым в процессе осуществления модернизации налоговой службы.

Создание климата доверия между налоговой службой и бизнесом и внедрение эффективной системы консультационного обслуживания налогоплательщиков является одним из приоритетных направлений, подчеркнул первый вице-премьер-министр. Поэтому необходимо создать единый информационный центр для налогоплательщиков и центр электронного обмена налоговых накладных между ГНА и налогоплательщиками.

Кроме того, первый вице-премьер-министр сказал, что сейчас важно наладить работу с крупными плательщиками налогов и максимально ослабить налоговое давление на средний и малый бизнес.

В завершение своего выступления Н.АЗАРОВ отметил, что ГНАУ, Гостаможня, ГлавКРУ, Госказначейство – это звенья одной цепи, и должны работать согласованно с использованием единой информационной базы.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственного казначейства Украины, к 1 августа 2006 года в общий фонд государственного бюджета, по оперативным данным, поступило 50 млрд. 630,4 млн. грн., что составляет 101,2% плана на январь-июль текущего года (план – 50 млрд. 047,0 млн. грн.).

Справка УНИАН. Законом Украины “О Государственном бюджете Украины на 2006 год”, с учетом внесенных изменений, доходная часть Государственного бюджета Украины утверждена в объеме 125 млрд. 785,1 млн. грн., в т.ч. доходы общего фонда - 96 млрд. 564,4 млн. грн. и специального фонда – 29 млрд. 220,7 млн. грн.