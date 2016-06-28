Материалы Всеправославного собора переведут на украинский

Об этом говорится на странице университета в Facebook.

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"После того, как Святой и Великий Собор Православной Церкви состоялся, и миллионы украинцев узнали об этом, важно, чтобы они прочитали и тексты, принятые соборной полнотой Церкви, которая считает себя наследницей Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви", - написал в Facebook руководитель университета Георгий Коваленко.

"Обнародовать тексты планируем на портале "Православие в Украине". Надеемся, что в ближайшее время документы выйдут в свет в издательстве Дух и Литера", - говорится в сообщении.

Как известно, 26 июня на острове Крит завершился Всеправославный собор, который впервые состоялся без участия представителей Русской православной церкви.