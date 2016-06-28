В Чернигове общественные организации просят мэра демонтировать советские стелы

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение патриотические организации обнародовали сегодня.

В тексте, в частности, отмечается, что на прошлой неделе группа людей помешала коммунальным службам провести демонтаж стел, что подпадают под закон о декоммунизации, а мэр пообещал представителям так называемой "инициативной группы" оставить стелы в составе мемориала.

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Патриотические организации, среди которых - ОО "Первая Черниговская Сотня", Черниговское подразделение "Самообороны Майдана", сеть "Свободные люди", обособленное подразделение ГО "Всеукраинский центр помощи участникам АТО", ОО "Единый волонтерский центр" и другие - требуют демонтировать барельефы, отражающие период установления советской власти и гражданской войны, и передать их в Черниговский исторический музей имени Тарновского.

Кроме того, активисты предложили объявить конкурс по установлению новых барельефов - вместо снятых, что должны отражать историю казачества, национально-освободительной борьбы, Героев Крут. Для художественного оформления, по их мнению, стоит провести конкурс среди скульпторов, а для экономии средств использовать материал снятых барельефов.