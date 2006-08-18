Черновецкий просит не пить воду из фонтанов

Киевская городская государственная администрация призывает жителей и гостей столицы не купаться в фонтанах и не пить из них воду.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на заместителя председателя горгосадминистрации Ирену КИЛЬЧИЦКУЮ.

“Киевляне должны осознать, что наши фонтаны – это, прежде всего, декоративные архитектурные сооружения, назначение которых - украшать столицу. Поэтому при любых обстоятельствах не нужно горожанам превращать их в баню или прачечную. Тем более – пить оттуда воду. И здесь важна уже не столько эстетика или общая общественная культура, сколько элементарная забота о собственном здоровье”, - подчеркнула И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

Она отметила, что по информации Главного санитарного врача города и ОАО АК «Киевводоканал», на балансе которого находятся все 22 киевских искусственных источника, воду в фонтанах никто не обеззараживает, то есть она техническая.

И.КИЛЬЧИЦКАЯ считает необходимым выставить возле фонтанов таблички с предостережением: «Вода техническая. Купаться и употреблять запрещено». Также она уверена, что для жителей палаточных городков необходимо организовать более “цивилизованную форму личной гигиены, чем водные процедуры в столичных фонтанах”.